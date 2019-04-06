ابتكار قفازات قد تعيد عمل أعضاء مصابين بالجلطة الدماغية

أعلن موقع جامعة ستانفورد الأمريكية أن علماء الجامعة بالتعاون مع نظرائهم من معهد جورجيا للتكنولوجيا، ابتكروا نموذج قفازات لمساعدة المصابين بالجلطة الدماغية على استعادة وظائف اليدين.

ووفقا للباحثة كيتلين سيم، من معهد جورجيا للتكنولوجيا، فإن فائدة هذه القفازات تكمن في أن المصاب يرتديها لعدة ساعات في اليوم خلال قيامه بأعمال المنزل، حيث يجب أن تحفز النبضات من اهتزازات القفازات النهايات العصبية وتحسن اللمس، وتستعيد وظائف يدي المصاب بالجلطة الدماغية.

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من جانبه، يقول مارتن لانسبيرغ، أستاذ علم الأعصاب في جامعة ستانفورد: "القفاز فكرة مبتكرة أظهرت بعض الأمل في الدراسات التجريبية، وإذا ثبتت فائدتها في مساعدة المصابين، فمن المحتمل أن تستخدم نفس هذه الفكرة في علاج المرضى الذين يعانون من مشكلات في المشي مثلا".

وتتمثل المرحلة القادمة في تحسين تصميمها وشكلها وإجراء تجارب سريرية، وبعد ذلك سيكون بالإمكان إنتاجها تجاريا.

المصدر: نوفوستي