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سكان موسكو على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا!

الفضاء

سكان موسكو على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة قريبا!
Reuters FT/NK/..../
صورة أرشيفية
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أكد الموقع الرسمي لمحافظة موسكو أن سكان العاصمة سيتمكنون من رؤية إحدى أجمل الظواهر الفلكية، اعتبارا من منتصف أبريل الجاري.

وجاء في البيان الصادر عن الموقع: "في الفترة ما بين 16 و25 أبريل الجاري، سيتمكن سكان موسكو من رؤية ظاهرة Lyrids، التي تعد من أكثر الظواهر الفلكية إثارة، حيث سيشاهدون تساقط الشهب في السماء، والذي سيكون في ذروته ليلة 23 من هذا الشهر".

وأشار البيان إلى أن "الناس سيتمكنون من مشاهدة الشهب المتساقطة في هذه الفترة، دون الحاجة إلى معدات بصرية خاصة، في حال كانت ظروف الطقس ملائمة والسماء غير ملبدة بالغيوم، وسيلاحظون تساقط 10 -20 شهابا في الساعة خلال فترة الليل".

ويمكن لسكان المناطق الشمالية من الكرة الأرضية أن يشاهدوا ظاهرة "Lyrids" بوضوح كل عام، في الفترة ما بين 16 و25 أبريل، نتيجة اقتراب الغلاف الجوي للأرض مما يسمى بالسحب النيزكية، والتي تحوي على حطام نيازك يحترق في الجو أثناء احتكاكه بالغازات.

المصدر: نوفوستي

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