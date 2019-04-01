صحيفة أمريكية تقيّم "الكابوس الروسي الطائر" (فيديو)

قيّمت وسائل الإعلام الغربية درونا اعتراضيا روسيا جديدا، زوُّد ببندقية "فيبر" الأوتوماتيكية لاعتراض الدرونات أثناء تحليقها.

وأثار مقطع فيديو لـ "البندقية الطائرة" الروسية ضجة في أوساط الصحفيين الغربيين.

ووصفت صحيفة "Foxtrot Alpha" الأمريكية الدرون بـ"الكابوس الطائر".

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ولفت كاتب مقال نشرته الصحيفة إلى أن الدرون ليس بحاجة إلى مطار أو موقع مجهز خاص، إذ يقلع من منصة صغيرة مائلة ويعود إليها بعد تنفيذ مهمته.

وأعاد كاتب المقال إلى الأذهان أن بندقية "فيبر" الأوتوماتيكية التي يحملها الدرون لا تستخدم الرصاص العادي، بل تستخدم كرات معدنية صغيرة تعد الوسيلة الأمثل لتدمير الدرونات.

ووصفت الصحيفة الدرون الروسي المسير بأنه سلاح فعال ليس ضد الدرونات، بل ضد القوة البشرية، إذ يعد روبوتا طائرا يطلق النيران من البندقية على أي هدف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا