روسيا تختتم اختبار منظومة "الصنوبر" الحديثة للدفاع الجوي

اختتم الجيش الروسي بنجاح اختبار منظومة "سوسنا" (الصنوبر) قصيرة المدى للصواريخ المضادة للجو، والتي قام بتصميمها مكتب "نودلمان" الروسي للتصاميم.

وقال مدير المكتب، فاليري ماكييف، إنه يمكن استخدام المنظومة في أي طقس ليلا ونهارا. وعلاوة على ذلك، فإن "سوسنا" تتميز بفاعلية ودقة فائقتين، ورد سريع وقدرة عالية على البقاء في ميدان القتال. وتنفذ المنظومة كل عملياتها أوتوماتيكيا.

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وكشف عن المنظومة لأول مرة في منتدى "الجيش-2018"، حيث زودت بـ 12 صاروخا من طراز "9 إم 340"، يبلغ مدى إطلاقها 10 كيلومترات وذلك على على ارتفاع 5 كيلومترات. ويعد الصاروخ فائق الدقة لتزوده بنظام توجيه ليزري.

وقال مدير المكتب إن صاروخ "سوسنا" سيستخدم أيضا في منظومات الدفاع الجوي البحرية، حيث سيحل محل صاروخ "بالاش"، الذي لا يزال في حوزة الفرقاطات من مشروع "22350" وزوارق الصواريخ "غيبارد-3.9" و"أر-60".

المصدر: روسيسكايا غازيتا