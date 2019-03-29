معرض روسي يكشف عن منظومة حديثة للحرب الإلكترونية

من المفترض أن يكشف معرض المبتكرات العسكرية الذي سيقام في مدينة يكاترينبورغ بمنطقة الأورال، في 5-6 أبريل المقبل، عن منظومة "كراسنوخا-4" الحديثة للحرب الإلكترونية.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الوسطى للجيش الروسي، إن المنظومة تخصص لمكافحة الطائرات الضاربة وطائرات الاستطلاع والطائرات من دون طيار والصواريخ المجنحة، وذلك عن طريق تعطيل عمل راداراتها.

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وعلاوة على ذلك، فإن منظومة "كراسنوخا-4" قادرة على إسكات الرادارات الأرضية وأنظمة الإنذار الراداري المبكر، مثل "أواكس" (AWACS) الأمريكية، والرادارات التي تحملها الأقمار الصناعية الخاصة بالاستطلاع.

وقال الناطق إن منظومة "كراسنوخا-4" تتضمن شاحنتي "كاماز" مزودتين بأجهزة خاصة. أما الهوائي المركب على سطح إحداهما، فيدور 360 درجة أفقيا و90 درجة عموديا، ما يسمح له بتغطية ما يسمى بـ "المناطق الميتة".

المصدر: روسيسكايا غازيتا