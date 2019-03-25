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العثور على لقية عمرها 4 آلاف سنة تعادل قيمة "آيفون" في زماننا

العلوم والتكنولوجيا

العثور على لقية عمرها 4 آلاف سنة تعادل قيمة
RT
صورة من الرشيف
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عثر علماء الآثار على سكين أثري ثمين دفن مع امرأة في مقبرة عمرها 4 آلاف سنة، تعادل قيمته هاتف "آيفون" في وقتنا الحاضر.

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وتفيد صحيفة "Mirror"، بأن أول من عثر على القطعة الأثرية هم عمال بناء كانوا يحفرون خندقا لمد أنبوب لمياه الصرف الصحي، من فندق في مدينة وولير الإنجليزية.

وقد أوضح الخبراء الذين قدموا إلى المكان أن هذا السكين مصنوع من الصوان، ولا يزال حادا إلى الآن، وهو أداة متعددة الاستخدامات، حيث كان يستخدم في الصيد وسلخ جلود الحيوانات وتقطيع الخضروات. وقد وضع في القبر "ليساعد الميت في الآخرة"، وفقا لاعتقاد القدماء.

المصدر: لينتا. رو

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