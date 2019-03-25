طوربيد "بوسيدون" الروسي المسير قد يستخدم لدراسة أعماق البحر

تستطيع غواصة "بوسيدون" غير المأهولة أن تبقى في البحر لمدة غير محدودة لتزودها بمحرك نووي.

ويمكن لـ "بوسيدون" السير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. أما عمق غوصها، فلم يكشف عنه إلى الآن. إلا أن وسائل إعلام روسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا اختبرت غواصاتها وقدرتها على الغوص إلى عمق حتى 14 كيلومترا، مع العلم أن عمق "خندق ماريان" في المحيط الهادئ يبلغ 11 كيلومترا فقط. لذلك، ليس من المستبعد أن تستطيع "بوسيدون" الغطس إلى عمق غير محدود.

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وتسمح كل تلك الخصائص بالاعتقاد أن غواصة "بوسيدون" غير المأهولة يمكن استخدامها بنجاح كروبوت تحت مائي لدراسة أعماق البحار، علما أنها مزودة برادارات مائية من الجيل الأخير، تسمح لها برصد تضاريس قعر البحر والأوضاع تحت الماء بواسطة كاميرات فائقة الدقة.

وقال الخبراء إن غواصات غير مأهولة مثل "بوسيدون" بمقدورها فرض سيطرة تامة على قعر ومياه المحيط المتجمد الشمالي، ومنع أي غواصة أجنبية من الاختفاء هناك والاقتراب من الشاطئ الروسي دون أن تكتشف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا