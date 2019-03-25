 
مباشر

طوربيد "بوسيدون" الروسي المسير قد يستخدم لدراسة أعماق البحر

العلوم والتكنولوجيا

طوربيد
Sputnik وزارة الدفاع الروسية
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/llux

تستطيع غواصة "بوسيدون" غير المأهولة أن تبقى في البحر لمدة غير محدودة لتزودها بمحرك نووي.

ويمكن لـ "بوسيدون" السير بسرعة 200 كيلومتر في الساعة. أما عمق غوصها، فلم يكشف عنه إلى الآن. إلا أن وسائل إعلام روسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن روسيا اختبرت غواصاتها وقدرتها على الغوص إلى عمق حتى 14 كيلومترا، مع العلم أن عمق "خندق ماريان" في المحيط الهادئ يبلغ 11 كيلومترا فقط. لذلك، ليس من المستبعد أن تستطيع "بوسيدون" الغطس إلى عمق غير محدود.

إقرأ المزيد
صورة أرشيفية لغواصة ذرية روسية
حاملة سلاح "يوم القيامة" بصدد النزول إلى الماء

وتسمح كل تلك الخصائص بالاعتقاد أن غواصة "بوسيدون" غير المأهولة يمكن استخدامها بنجاح كروبوت تحت مائي لدراسة أعماق البحار، علما أنها مزودة برادارات مائية من الجيل الأخير، تسمح لها برصد تضاريس قعر البحر والأوضاع تحت الماء بواسطة كاميرات فائقة الدقة.

وقال الخبراء إن غواصات غير مأهولة مثل "بوسيدون" بمقدورها فرض سيطرة تامة على  قعر ومياه المحيط المتجمد الشمالي، ومنع أي غواصة أجنبية من الاختفاء هناك والاقتراب من الشاطئ الروسي دون أن تكتشف.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا