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"الشمس الحارقة" الروسية تحوّل مخبأ خرسانيا إلى رماد

العلوم والتكنولوجيا

Sputnik
منظومة "سولتسيبيوك"
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شهد ميدان التدريب "سابيورنوي" في مقاطعة لينينغراد بروسيا رماية بالذخيرة الحية بمشاركة قاذف اللهب الثقيل "سولنتسيبيوك".

وحولت الصواريخ الحرارية (الترموبارية) التي أطلقتها منظومة "سولتسيبيوك" (الشمس الحارقة) المخبأ الخرساني الذي مثل مركز قيادة للعدو الافتراضي إلى رماد.

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وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي، إن كتيبة قواذف اللهب الثقيلة التابعة لفوج الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، وصلت إلى ميدان التدريب بعد إعلان الاستنفار فيه، وأطلقت الذخائر الحرارية من منطقة معينة لها إلى مقر قيادة العدو الافتراضي.

يذكر أن "سولنتسيبيوك" هو نسخة مطورة من منظومة "بوراتينو"، حيث تم تقليص عدد الذخائر من 30 صاروخا إلى 24 صاروخا، ما يكفي لتدمير أي هدف، كما يكفي لمغادرة الموقع الناري تفاديا لرد العدو.

ونصبت المنظومة على منصة دبابة "تي-72". وتستخدم الصواريخ الحرارية لتشكيل سحابة ضاربة حارقة فوق الهدف لتحرقه تماما.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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