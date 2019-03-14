فيزيائي روسي يحصل على جائزة أكاديمية العلوم الأمريكية

منحت الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الفيزيائي الروسي، أليكسي ميلنيكوف، جائزتها لعام 2018، تثمينا لبحوثه العلمية في مجال الذكاء الصناعي وتجاربه في فيزياء الكم.

ويفيد المكتب الصحفي لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، الذي أعلن الخبر، بأن جائزة "Cozzarelli Prize" السنوية تعكس التميز العلمي والأصالة.

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ومنحت اللجنة المشرفة على الجائزة 6 جوائز لعام 2018 في ستة مجالات مختلفة، وقد منحتها للعالم الروسي وفريقه العلمي في مجال الفيزياء والرياضيات، لاكتشافاتهم في مجال فيزياء الكم باستخدام الذكاء الصناعي "الإبداعي".

أليكسي ميلنيكوف تخرج في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، وهو باحث علمي في معهد الفيزياء والتكنولوجيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ويحاضر في جامعة بازل السويسرية، وجامعة بطرسبورغ الوطنية للبحوث والتكنولوجيا. وعمل سابقا في معهد الفيزياء النظرية بجامعة إنسبروك (النمسا).

وأعلن عن تأسيس هذه الجائزة عام 2005، تحت اسم جائزة "مقال السنة"، وفي عام 2007 غير اسمها إلى "Cozzarelli Prize" تكريما لرئيس تحرير مجلة أكاديمية العلوم الأمريكية "PNAS"، نيكولاس كوساريللي.

المصدر: نوفوستي