"سوخوي" الروسية تكشف عن طائرة فاخرة في السعودية (فيديو)

كشفت شركة "سوخوي" الروسية لأول مرة في معرض "Saudi Airshow" للطيران المدني عن نسخة فاخرة من طائرتها "سوبرجيت 100".

وتتسع الطائرة الفاخرة التي قدمتها الشركة الروسية لـ 19 راكبا. وانقسم صالون الطائرة إلى بضعة أقسام، يخصص الأول والثاني لعقد لقاءات واجتماعات أعمال. وتضم تجهيزات الطائرات أثاثا حديثا ونظام مولتيميديا ومكاتب عمل ومقاعد دوارة.

أما غرفة الضيف الرئيس، فتجهز بمكان للعمل ومكان للراحة وكذلك بخزانة للملابس. وفي مؤخرة الطائرة مرحاض للركاب

كما تزود الطائرة بغرفة للخدمات فيها مطبخ ومرحاض لطاقم الطائرة. وتتميز النسخة الفاخرة للطائرة بصالون واسع ومدى تحليق كبير.

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وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن سعر الطائرة يبلغ 50 مليون دولار. وقد بدأ استخدام النسخ الفاخرة لطائرة "سوبرجيت 100" عام 2014، حيث اشترتها: شركة "روسجيت" الروسية وشركة "روسيا" التابعة للديوان الرئاسي الروسي ووزارة الطوارئ الروسية، وسلاح الجو التايلاندي وشركة "كزاخميس" الكازاخستانية الخاصة وغيرها من الشركات.

يذكر أن معرض "Saudi Airshow" للطيران المدني يقام في الرياض في 12-14 مارس الجاري.

المصدر: سلاح روسيا