العثور على بقايا أقدم قردة عاشت على سطح الأرض

عثر علماء الأنثروبولوجيا على سن لنوع من القرود المنقرضة، كانت تعيش في شمال-غرب كينيا قبل 22 مليون سنة.

وأجرى الباحثون عمليات الحفر في منطقة غرب تورغان، وهي منطقة إفريقية تتميز بوجود موارد عديدة تمتد للفترة من 19 إلى 25 مليون سنة، وكانت المنطقة غنية بالغابات وحيوانات مختلفة بما فيها القرود. وقد اكتشف الباحثون متحجرات بما فيها تلك التي تعود إلى الزواحف والثدييات وخاصة الفيلة.

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وسمحت الميزات البدائية لأسنان تعود لنوع مجهول من القرود للباحثين بنسبها إلى نوع جديد منقرض أطلقوا عليه اسم "Alophia metios"، حيث أن السطح العلوي للأضراس أملس.

ولهذا السبب، افترض بعض العلماء في البداية أن الأسنان التي عثر عليها تعود إلى الخنازير وليس إلى القرود. ويبدو أن غذاء هذا النوع من القرود تضمن مواد غذائية صلبة مثل الفواكه والبذور والمكسرات. كما اقترح الباحثون إضافة أوراق النباتات في النظام الغذائي لهذه القرود.

المصدر: لينتا. رو