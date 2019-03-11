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البحرية الروسية تتسلم فرقاطة صغيرة حديثة لمكافحة القراصنة (فيديو)

العلوم والتكنولوجيا

البحرية الروسية تتسلم فرقاطة صغيرة حديثة لمكافحة القراصنة (فيديو)
Youtube.com
فرقاطة "دميتري روغاتشوف"
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تتسلم البحرية الروسية في أبريل المقبل أول فرقاطة صغيرة من مشروع "22160".

وتوشك اختبارات فرقاطة "دميتري روغاتشوف" على الانتهاء في ميناء سيفاستوبل في شبه جزيرة القرم الروسية.

وقالت صحيفة "FlotProm" الروسية إن الاختبارات الحكومية للفرقاطة انطلقت في ديسمبر الماضي. ونفذت الفرقاطة في مطلع مارس الجاري مهمة إبحار وخوض معركة بحرية ضد سفينة منفردة.

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وقبل ذلك، أجرت الفرقاطة عملية رماية بالذخائر الحية على الأهداف البحرية والجوية، وأطلقت الصواريخ إلى أهداف افتراضية واقعة على الشاطئ وفي عرض البحر.  

وقالت الصحيفة إن الفرقاطة الصغيرة "دميتري روغاتشوف" مخصصة لمكافحة القراصنة عند مرافقة السفن التجارية في المناطق البحرية البعيدة. وأضافت أن السفينة تزودت بمحركات روسية الصنع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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