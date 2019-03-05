الصين تخترع "مدفع الألم" من موجات المايكروويف

قام الخبراء العسكريون الصينيون بتصميم سلاح غير فتاك، وهو عبارة مدفع يعمل بموجات المايكروويف، تشل إطلاقاته خلايا الأعصاب تحت الجلد وتجعل أفراد العدو يشعرون بآلام شديدة.

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وقالت صحيفة "Global Times" الصينية إن منظومة الردع النشيط بالمايكروويف ستستخدم عند اندلاع أعمال الشغب، وفي حالات احتجاز الإرهابيين وحماية قادة الدولة.

ويتكون المدفع من رادارات مايكروويف ترسل باتجاه الهدف موجات طولها 0.4 ملم. وقال مصممو السلاح إن تأثير المدفع لا يتسبب في الإصابة بالسرطان والضعف الجنسي.

وقد خضع السلاح الجديد لاختبارات ناجحة. ويتوقع أن يستخدم للهجوم على أهداف منفردة أو حشود من الناس. وهناك منظومات ثابتة ومتحركة. كما يمكن نصب المنظومة على سقف حافلة صغيرة.

المصدر: سلاح روسيا