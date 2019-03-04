دبي تطور لصاقة بحجم كف اليد تمنع حرائق الأبراج الشاهقة

تختبر دبي لصاقة صغيرة بحجم كف اليد، يمكنها المساعدة في منع نشوب الحرائق في ناطحات السحاب المنتشرة في أنحاء المدينة.

وتبلغ تكلفة اللصاقة الفعالة 3 دولارات أمريكية فقط، في حين تلعب دورا هاما في إنقاذ الأرواح وتوفير ملايين الدولارات من الأضرار المادية الناجمة عن الحرائق.

وتنوي حكومة دبي إدخال اللصاقة إلى الخدمة بحلول عام 2020، إذ تقوم تقنيتها الفريدة على رصد أول شرارة للنيران وإفراز عنصر كيميائي لإخمادها وتفريغ محيطها من الأكسجين، قبل أن تتطور وتتحول إلى حريق ولهب.

ويمكن إلحاق اللصاقة بأي جهاز كهربائي أو تقني، بينما تقوم دبي بصناعتها وتجربتها محليا، وتحديدا قوى الدفاع المدني في الإمارة العربية.

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وفي تعليقها على الخبر، أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي أن قرابة 80% من الحرائق ناجمة بشكل مباشر عن "الأخطاء الكهربائية"، وأن تكنولوجيا النانو الجديدة (اللصاقة) ستساعد بشكل كبير في تعزيز السلامة العامة.

وأضافت الإدارة الحكومية أن التقنية الجديدة ستستخدم في الأبراج السكنية والتجارية ابتداء من العام المقبل، كما يمكن توظيفها لاحقا في طلاء تلك الأبراج.

وفي سياق متصل، تختبر دبي تقنية فيديو عالية الدقة ودرونات متطورة، لتساعد في تحديد مصدر الحرائق في برج مشتعل ما، بغية مساعدة رجال الإطفاء في التعامل مع الموقف بفاعلية وسرعة كبيرتين.

المصدر: The National