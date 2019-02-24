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بالفيديو.. روسيا تزيح الستار عن أسرار أحدث دباباتها

العلوم والتكنولوجيا

بالفيديو.. روسيا تزيح الستار عن أسرار أحدث دباباتها
Sputnik Aleksey Filippov
دبابة "تي-90 إم إس"
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عرضت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية العسكرية في برنامجها "فوينايا بريومكا" دبابة "تي-90 إم إس" (بروريف-3) الروسية الجديدة.

وتُكشف المعلومات عن تلك الدبابة لأول مرة، فمواصفاتها التقنية والتكتيكية ظلت إلى الآن سرية. وقد تسلم الجيش الروسي 12 دبابة منها فقط، وباشرت شركة "أورال فاغون زافود" بإنتاجها الصناعي.

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ومن المفترض أن تشكل "تي-90 إم إس" بعد فترة أساس سلاح المدرعات في روسيا. وتختلف "تي-90 إم إس" عن سابقتها "تي-90" بأجهزة إلكترونية حديثة وبرج قيادة جديد مزود بحواسب إلكترونية ميدانية خاصة بالتسديد والتعمير.

كما تزود الدبابة بجهاز خاص يختار نوع الذخيرة المراد استخدامها في ميدان القتال، ويعرضها على قائد الدبابة لاتخاذ قرار نهائي. كما تتميز الدبابة بمدفع فائق الدقة عيار 125 ملم، وأجهزة الحماية النشطة من الصواريخ والقذائف المعادية.

وأظهرت القناة الروسية أيضا تجربة الدبابة بالذخيرة الحية في ميدان التدريب "كوبينكا" بضواحي موسكو، حيث أطلقت النيران بقذائف خارقة للدروع على هدف تدريبي، قامت بأداء دوره دبابة "تي-64" السوفيتية القديمة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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