خبراء: الهند من أكبر مستوردي محركات الطيران الروسية

أعلن خبراء من الشركة الروسية المتحدة لصناعة المحركات أن الهند أصبحت اليوم واحدة من أكثر الدول التي تعتمد على محركات الطائرات الروسية.

وقال بيان صادر عن الشركة: "تستخدم الهند اليوم أكثر من 2000 محرك مخصص للطائرات والمروحيات من صنع روسيا، نحن عازمون على زيادة التعاون معها، وخلق آفاق جديدة للتعاون، فهي شريك أساس لنا في مجال صناعة المحركات، وصناعة الطيران".

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وأشار البيان إلى أن الشركة الروسية المتحدة لصناعة المحركات عازمة على المشاركة في معرض "Aero India 2019"، الذي سيعقد في الهند، وستعرض هناك العديد من منتجاتها، كمحركات "AL-31F" و"AL31FP" المخصصة لمقاتلات "سو-27" الحربية، بالإضافة إلى محركات "RD-33MK" المخصصة لمقاتلات ميغ.

كما ستطرح الشركة هناك الجيل الجديد من محركات "SAM146" المخصصة لطائرات "Sukhoi Superjet 100" المدنية، ومحركات "PS-90A-76" المخصصة لطائرات النقل الكبيرة "IL-76".

المصدر: فيستي