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كائن حي يدمر غواصة نازية من الحرب العالمية الثانية!

العلوم والتكنولوجيا

كائن حي يدمر غواصة نازية من الحرب العالمية الثانية!
AP
كائن حي يدمر غواصة نازية من الحرب العالمية الثانية!
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التهمت البكتيريا التي تتغذى على الزيت المنبعث من التسرب النفطي الذي حدث في خليج المكسيك عام 2010، غواصة نازية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية في عام 1942.

واستقرت غواصة "U-boat 166"، المكتشفة عام 2001، في قاع المحيط الأطلسي قبالة الساحل الأمريكي، حيث بدأ التوغل النفطي بالتسرب في خليج المكسيك، قبل عقد من الزمان تقريبا.

NOAA

وقال العلماء إن المنتجات التي تطلقها البكتيريا التي تتغذى على التسرب النفطي، تسببت في تآكل الغواصة بمعدل متسارع.

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ووجد باحثو جامعة جنوب ميسيسبي، أن تدفق النفط الخام وفر للبكتيريا بيئة مناسبة للتغذية على الكربون والكبريت، وفقا للتحليل الوراثي. ويعتقد فريق البحث أن هذه البكتيريا تستهلك الزيت، وتتسبب نفاياتها في تآكل المعدن.

وتظهر صور حطام "U166" الملتقطة قبل وبعد حادثة التسرب النفطي، تشكل فتحات كبيرة في الهيكل والأرضية.

وعادة ما تكون معدلات تآكل المعادن في ذروتها خلال السنوات الأولى من غرقها في المحيط، ثم تبدأ في التباطؤ. ولكن تحليل صور الغواصة يظهر تسارع التآكل في السنوات الأربع التي أعقبت التسرب الكبير.

ولاختبار ذلك، وضع فريق البحث أقراصا معدنية في قاع البحر، بالقرب من موقع تسرب النفط في خليج المكسيك. وبعد 16 أسبوعا، تآكلت الأقراص بشكل كبير.

وكشف التحليل الوراثي وجود العديد من أنواع البكتيريا المختلفة، بما في ذلك الأنواع المعروفة بأنها تتغذى على مصادر الكربون في النفط الخام.

ونُشرت النتائج الكاملة في "Frontiers in Maritime Science".

المصدر: ديلي ميل

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