شاهد.. أسطول بحر البلطيق يتدرب على صد العدو بالذخيرة الحية

نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر جانبا من تدريبات سفن أسطول بحر البلطيق الروسي على صد عدو محتمل.

ويبين الفيديو بعض قدرات الطرّاد "بويكي" وسفينة خفر السواحل "ياروسلاف مودري" على المناورة العالية في المياه، وتدمير الأهداف البحرية والجوية باستخدام أسلحة متنوعة، فضلا عن قدراتهما على استخدام أنظمة التمويه الدخاني.

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واستخدمت السفينتان أثناء المناورات منظومات "Kortik" التي تحوي صواريخ موجهة مختلفة الاستخدامات، ومدافع أوتوماتيكية قادرة على إطلاق أكثر من 60 قذيفة في الدقيقة، بالإضافة إلى مدافع "АК-630" الرشاشة، والتي تدخل في منظومات "Duet" وتطلق 10000 طلقة في الدقيقة، وتستخدم ضد الأهداف البحرية والبرية والجوية.

وشاركت في التدريبات المذكورة عشرات السفن والمروحيات التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، وتم خلالها التحقق من العديد من التقنيات الحديثة التي تزيد من فعالية أسلحة هذه الآليات.

المصدر: فيستي