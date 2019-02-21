أستراليا تستعرض روبوتا متطورا للعناية بالحقول الزراعية

طوّر مهندسون من جامعة سيدني الأسترالية روبوتا فريدا مخصصا للعناية بالأراضي والحقول الزراعية.

وصُمم "SwagBot" على شكل عربة صغيرة مزودة بأربع أرجل متحركة محمولة على عجلات، ما يعطيه القدرة على العمل والتنقل بسهولة بين الحقول والأراضي الزراعية.

كما زوده مصمموه بكاميرات متطورة موصولة بنظام مستقل يعتمد على الذكاء الصناعي، يخوله التعرف على الأعشاب الضارة في الحقول والاقتراب منها، ورشها بالمبيدات بواسطة ذراع أوتوماتيكية متحركة تسمح باستهداف النبتة الضارة دون إلحاق الأذى بالمزروعات.

youtube/ unisydneyacfr

ويمكن الاستفادة من هذا الروبوت أيضا في وضع خرائط دقيقة للأراضي، والتعرف على حالة المحاصيل وكمياتها التقديرية.

المصدر: فيستي