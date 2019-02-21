"النافذة" الروسية تكتشف الأجسام الفضائية على ارتفاع مذهل!

يسمح مجمع "أوكنو" (النافذة) البصري الإلكتروني للقوات الجو فضائية الروسية باكتشاف الأهداف على ارتفاع يزيد عن 50 ألف كيلومتر.

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وقال نائب قائد القوات الجو فضائية الروسية الجنرال، إيغور موروزوف، في حديث لصحيفة "النجم الأحمر" الناطقة باسم وزارة الدفاع الروسية، إن مجمع "أوكنو" البصري الإلكتروني، المثبت في طاجيكستان، يلعب دورا مهما وكبيرا في مراقبة الفضاء. كما أن مهمته هي كشف الأجسام الفضائية في مجال الرؤية وتحديد مؤشراتها وحركتها والحصول على المميزات الضوئية لها، ونقل المعلومات إلى مركز مراقبة الفضاء.

وكان الجنرال موروزوف قد أعلن في وقت سابق أن منظومة مراقبة الفضاء الروسية، تعمل على مراقبة الفضاء باستمرار دون توقف على مسافة 40 ألف كيلومتر. وقال: "تجب الإشارة إلى أنه بعد تحديث هذا المجمع في عام 2014، زادت قدراته بشكل ملحوظ، حيث أصبح يكتشف الأجسام الفضائية على مسافة تزيد عن 50 ألف كيلومتر في مجال الرؤية".

المصدر: نوفوستي