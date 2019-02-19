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أصل جمجمة بشرية "دُفنت" في نهر التايمز يثير دهشة مكتشفها

العلوم والتكنولوجيا

أصل جمجمة بشرية
Gettyimages.ru
أصل جمجمة بشرية "دُفنت" في نهر التايمز يثير دهشة مكتشفها
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اكتشف علماء الآثار أن قطعة من جمجمة بشرية، عثر عليها صائد كنوز في نهر التايمز البريطاني، تعود إلى شاب عاش قبل أكثر من 5600 سنة.

ووجد العلماء أن الجزء المكتشف هو العظم الجبهي من الجمجمة التي تعود لرجل يبلغ من العمر 18 عاما، توفي عام 3600 قبل الميلاد، ما يجعلها أقدم مثال على بقايا الإنسان المستخرجة من نهر التايمز.

وعثر مارتن بوشل على الجمجمة، في سبتمبر الماضي، وسلمها إلى الشرطة على الفور. وخوفا من تحقيق محتمل في القتل، قال مارتن إنه ارتاح عندما كشفت آثار الكربون المشع عن وفاة الرجل منذ آلاف السنين.

وعاش الرجل الغامض في بريطانيا خلال العصر الحجري الحديث، عندما كانت هياكل ستونهنج قيد الإنشاء.

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ولا يُعرف سوى القليل عن هؤلاء البريطانيين القدامى، ويُعتقد أنهم عملوا في مجال الزراعة بعد التخلص من حياة الصيد.

ومن المقرر عرض القطعة المميزة في متحف لندن، إلى جانب آثار أخرى من العصر الحجري الحديث، المكتشفة في نهر التايمز.

ويأمل الخبراء في أن يساعد عظم الجمجمة المكتشف في إلقاء الضوء على الحياة البريطانية في تلك الحقبة من الزمن.

وقدم علماء الآثار مؤخرا عددا من الاكتشافات القديمة الرائعة، حيث كُشف عن مجموعة كبيرة من المواقع الأثرية الجديدة خلال الصيف الماضي، إلى جانب كنوز مخبأة تحت حقول وحدائق بريطانيا.

المصدر: ذي صن

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