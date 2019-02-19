مادة جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد تغير لونها وفقا للإضاءة

تعد كأس يكورغوس إحدى أشهر التحف القديمة المحتفظ بها إلى يومنا هذا، وتتكون من الزجاج ودقائق الذهب والفضة الغروية، ما يجعلها تغير لونها من الأخضر إلى الأحمر حسب زاوية سقوط الضوء.

وبعد مضي 17 قرنا، يمكن صناعة مثل هذه الكأس وأدوات أخرى باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. فقد وصف علماء جامعة فاجينينغن ومركز البحوث العلمية في هولندا تكنولوجيا صناعة هذه الأشياء.

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واستخدم العلماء كحول البولي فينيل-بوليمير صناعي، الذي يستخدم على نطاق واسع في الطباعة ثلاثية الأبعاد. وأضافوا إلى الكحول دقائق ذهب نانوية مختلفة المقاسات لا تزيد نسبتها عن 0.07% من الكتلة الكلية لمكونات المادة المستخدمة لطباعة الشيء المطلوب. وبعد ذلك، طبع العلماء عدة "كؤوس يكورغوس القرن 21"، تشبه الكأس الأصلية وتغير لونها حسب زاوية سقوط الضوء. فمثلا، إذا نظرنا إلى الكأس من الجهة التي يسقط عليها الضوء، فسوف يظهر لنا غير شفاف لأن دقائق النانو تعكس الضوء. ولكن إذا نظرنا إلى الكأس من الجانب الآخر فسوف نرى أنه شفاف ولونه بنفسجي.

ومن المتوقع استخدام المواد الجديدة التي لها مثل هذه الخصائص في مجالات عديدة، مثل الأعمال الفنية والمجوهرات والعدسات البصرية والفلاتر.

المصدر: فيستي. رو