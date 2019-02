أمريكا تدعم أسطولها البحري بسفينة متطورة

LIVE 1P ET / 10A PT: #USNavy's future #USSTulsa will be commissioned in #SanFrancisco, expanding our #NavyCapacity.

ℹ️: https://t.co/PG3k1AZGft

📺: https://t.co/DOkonkt9Xkpic.twitter.com/Wkp4JuBgHa