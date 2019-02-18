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أمريكا تدعم أسطولها البحري بسفينة متطورة

العلوم والتكنولوجيا

أمريكا تدعم أسطولها البحري بسفينة متطورة
youtube/ SEKEKAMA NEWS
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أعلنت البحرية الأمريكية عن ضمها لسفينة جديدة من نوع "USS Tulsa" إلى أسطول السفن الحربية في البلاد.

وتتميز هذه السفينة بقدرة عالية على التخفي عن الرادارات، بسبب تصميمها الهندسي المميز والطبقات الخاصة التي طلي بها سطحها لامتصاص الموجات الكهرومغناطيسية والراديوية.

كما زودت هذه السفينة برادارات وأسلحة متطورة تمكنها من العمل كسفينة استطلاع ومركبة مضادة للسفن والغواصات، ولها منصة مخصصة لحمل مروحيات "MH-60R/S Sea Hawk" وطائرات من دون طيار.

وتعد هذه السفينة الشبحية الـ 15 من هذا النوع التي تنضم لسلاح البحرية الأمريكي، وتنوي أمريكا زيادة هذا العدد حتى 34.

المصدر: فيستي

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