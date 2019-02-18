العثور على أسماك "خارقة" رائعة في الأمازون

أفاد موقع "LiveScience" بأن العلماء اكتشفوا ستة أنواع جديدة من سمك السلور الخشن في نهر الأمازون بأمريكا الجنوبية.

وذكر الموقع أن هذه الأسماك من جنس "Ancistrus"، وتتميز عن الأجناس الأخرى بجسم مغطى بغشاء صلب فيه أشواك ومجسات، لذلك تبدو هذه الأسماك كالكائنات "الخيالية".

ووفقا للعالمة ليسلي دي سوزا، من متحف التاريخ الطبيعي في شيكاغو، فإن هذه النتوءات موجودة في رؤوس ذكور هذه الأنواع، حيث تفيد في جذب الإناث. وتقول العالمة: "تكمن الفكرة في أنه عندما ترى الأنثى الذكر بهذه الأشواك والمجسات تعتقد أنها بيوض، ما يعني بالنسبة لها أنه أب جيد، وقادر على الإنجاب وحماية النسل".

وتحمي الذكور ذريتها وتمنع اقتراب الوحوش المائية المفترسة منها، لذلك أطلق على أحد أنواع الذكور المكتشفة اسم "Ancistrus patronus" وتعني "المدافع". وتضيف العالمة أن هذه أسماك محاربة حقيقية، تعيش في منطقة هضبة غايانا في بعض مناطق فنزويلا وكولومبيا.

المصدر: نوفوستي