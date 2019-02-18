صحيفة أمريكية: صاروخ روسي جديد مضاد يهدد دبابات الناتو

أفادت صحيفة "The National Interest" الأمريكية بأن منظومة صاروخية روسية جديدة مضادة للدبابات، صار بمقدورها توجيه ضرباتها إلى النقاط الأقل تحصينا في الدبابات الغربية.

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ويعود هذا الأمر حسب الصحيفة إلى تقوية دروع بعض دبابات الناتو مثل "أبرامس-إم 1 آ 2 سي".

وأشار مقال نشرته الصحيفة إلى أن بعض الصواريخ الروسية المضادة للدبابات، قادرة على إصابتها من الأعلى وذلك بفضل تعديل مسار الصاروخ بقدر اقترابه من الهدف.

ويعمل الصاروخ الروسي المنقول على مبدأ "ارم وانس". وقالت الصحيفة إن الصاروخ الروسي الجديد لا يعد نسخة من صاروخ "Javelin" الأمريكي المنقول البطيء، لأن جهاز التسديد الحراري بحاجة إلى وقت يتراوح من 2.5 إلى 3.5 دقيقة بالليل كي يبرد ويستخدم مرة أخرى. بينما يمكن مقارنته بـ "Spike-SR" الإسرائيلي سريع العمل.

ويمكن استخدام الصاروخ الروسي حسب الصحيفة لخوض القتال في ظروف المدينة من مواقع غير مجهزة في المنشآت.

وقال كاتب المقال إن مبدأ "ارم وانس" المستخدم في الصاروخ الروسي الجديد يشكل خطورة على دبابات الناتو. كما شكك في قدرة الدبابات الغربية على حماية نفسها من الصواريخ الروسية الجديدة المضادة للدبابات عن طريق تشغيل أجهزة الحماية النشطة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا