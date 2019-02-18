عربة "باغي" تشارك لأول مرة في استعراض عيد النصر بموسكو

يكشف الاستعراض العسكري الذي يقام في الساحة الحمراء بموسكو، في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى، عن عربات "باغي" الحربية البرمائية الخفيفة للقوات الخاصة الروسية.

وصنعت عربة "تشاب أورز-إم 3" في جمهورية الشيشان الروسية، وتم اختبارها في مركز "فيتياز" التابع لقوات الحرس الوطني الروسي.

وتولت شركة "شيشان أوتو" الشيشانية إنتاجها من قطع غيار قدمتها شركة "أوتوفاز" المصنعة لسيارات "لادا" المدنية الروسية. وتعني كلمة "تشاب أورز" باللغة الشيشانية "الدب والذئب".

ومن مميزات العربة الجديدة خفة التصميم وقدرة فائقة على اجتياز الحواجز وتعدد الوظائف التي تقوم بأدائها. أما أجهزة نقل الحركة الخفيفة، فتسمح لأفراد طاقم العربة بإطلاق النيران أثناء الحركة.

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وبمقدور العربة أن تنفذ مهام مكافحة الإرهاب والاستطلاع والقيام بدوريات وإجلاء الجرحى، وذلك في مناطق وعرة لا يمكن أن تستخدم فيها عربات ثقيلة. وتستخدمها القوات الخاصة الروسية في منطقة شمال القوقاز لمكافحة مجموعات إرهابية صغيرة.

ونصب في عربة "تشاب أورز" رباعية الدفع محرك سعته 1.6 لتر، أنتج في شركة "أوتوفاز" الروسية. وبلغ وزن العربة خالية من الأسلحة 400 كيلوغرام. ويضم طاقمها 3 أفراد وسرعتها 135 كيلومترا في الساعة. ويمكن أن تحمل العربة رشاش "كلاشينكوف" عيار 7.62 ملم وقاذفي قنابل ودخان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا