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بمناسبة عيد الحب.. علماء يقدمون اكتشافا مذهلا في إفريقيا!

العلوم والتكنولوجيا

بمناسبة عيد الحب.. علماء يقدمون اكتشافا مذهلا في إفريقيا!
Gettyimages.ru Riccardo Meloni / EyeEm
بمناسبة عيد الحب..علماء يقدمون اكتشافا مذهلا في إفريقيا!
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كشف باحثون عن ديناصور عملاق يتميز بذيل يحوي عظاما على شكل قلب، في اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بعيد الحب، 14 فبراير.

ويعتقد الباحثون أن التيتانوصور المكتشف، وهو آكل نباتات طويل الرقبة ويقف على 4 أرجل، يلقي ضوءا على تطور الديناصورات في إفريقيا، حيث عُثر على هيكله العظمي.

وعاشت التيتانوصورات، التي يبلغ وزنها 70 طنا، في نهاية عهد الديناصورات في العصر الطباشيري، قبل أكثر من 65 مليون سنة، وانتشرت في جميع أنحاء العالم.

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واستُخرجت العينة الجديدة من محجر إلى جانب نهر "Mtuka"، في جنوب غرب تنزانيا.

ويحمل التيتانوصور اسما علميا وهو "Mnyamawamtuka moyowamkia"، المشتق من لغة "Swahili"، ويترجم على أنه "حيوان Mtuka (مع) ذيل على شكل قلب". وعثر الباحثون على عظام في الذيل على شكل قلب، إلى جانب أضلاع وعظام وأسنان في المحجر.

وقال الدكتور إريك غورسكاك، عضو فريق جامعة Midwestern في أمريكا: "على الرغم من أن التيتانوصورات أصبحت من أفضل مجموعات الديناصورات قبل الانقراض الجماعي، إلا أن تاريخها التطوري المبكر ما زال غامضا، ويساعد (Mnyamawamtuka) في معرفة تلك البدايات، خاصة بالنسبة للجانب الإفريقي من القصة".

ونُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة "PLOS ONE".

المصدر: ديلي ميل

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