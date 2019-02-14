"المدينة الذكية" و"الآمنة" في منتدى المبتكرات الروسي

يفتتح اليوم في مدينة سوتشي الروسية منتدى المبتكرات الروسي والذي يستمر من 14-16 فبراير الجاري.

وعلى هامش المنتدى كشفت شركة "روس إلكترونيكا" التابعة لمؤسسة "روس تيخ" الروسية في منتدى "تكنولوجيا الأمان" عن مجموعة مطورة لتقنيات الإنذار عن حالات الطوارئ، حيث تسمح التقنيات الحديثة بالتكامل مع مشروع "المدينة الآمنة" الأوتوماتيكي. ويمكن، على سبيل المثال، تشغيل التقنيات المذكورة لإنذار السكان عن الحوادث البيئية، بحيث ترسل إشارة الإنذار أوتوماتيكيا حال تجاوز المؤشرات البيئية القيم المسموح بها إلى مركز قيادة، يقوم بدوره بتشغيل إشارات إنذار صوتية. وتضم مجموعة تقنيات الإنذار لوحة قيادة أوتوماتيكية وأجهزة تحكم في أجهزة الإنذار وأجهزة تشغيل الإشارات الصوتية.

ومن مميزات مجموعة التقنيات، قابليتها لتشكيل نظام إنذار على أي مستوى كان، بدءا من مستوى الحي في المدينة وانتهاء بمستوى الإقليم.

وقد شهد إقليم كراسنودار الروسي استخدام مجموعة تقنيات الإنذار بغية تحديث نظام إنذار سكان الإقليم.

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كما شهدت أقاليم روسيا في الآونة الأخيرة تطبيقا واسع النطاق لمشاريع وتكنولوجيا ما يسمى بـ "المدينة الذكية"، حيث تصدرت موسكو قائمة المدن الروسية المتقدمة في هذا المجال.

أما على المستوى العالمي، فاحتلت موسكو إلى جانب سنغافورة وطوكيو وبرشلونة ونيويورك المرتبة الخامسة، كما احتلت المرتبة الأولى من حيث تطوير بعض التكنولوجيات الخاصة بـ "المدينة الذكية". ومن بين تلك التكنولوجيات: الذكاء الصناعي وشبكات الخلايا العصبية الصناعية وموارد الطاقة المنقولة وتكنولوجيا الكم وغيرها.

المصدر: سلاح روسيا