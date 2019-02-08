باحث: روسيا من أسرع البلدان تطورا في المجال العلمي

أكد الباحث والأستاذ في الأكاديمية الروسية للعلوم، أرتيوم أوغانوف، أن روسيا تصنف حاليا كواحدة من أسرع البلدان تطورا في المجال العلمي.

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وخلال محاضرة ألقاها، في 8 فبراير الجاري، بمناسبة اليوم الروسي للعلوم قال أوغانوف: "أعتقد أن الأمور تسير على نحو إيجابي فيما يتعلق بالمجال العلمي في روسيا، فالمنشورات والمقالات المتعلقة بالعلوم المتقدمة في بلادنا بدأت تظهر في ازدياد مضطرد، والجميع في السنوات الأخيرة صنف روسيا على أنها واحدة من أسرع البلدان تطورا في مجال العلوم".

وأشار أوغانوف إلى أنه من بين أكثر الخطوات إيجابية خلال السنوات الماضية، كان تأسيس الجمعية العلمية الروسية، والتي تدعم اليوم الخبرات العلمية الرائدة على مستوى روسيا والعالم.

وتسعى روسيا لتأسيس منظمات أخرى شبيهة، وبالرغم من الإمكانيات المتواضعة المتوفرة حاليا، إلا أنها حققت إنجازات كبيرة وملحوظة.

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وتأتي تصريحات الباحث تأكيدا لآراء العديد من الخبراء الذين يصنفون روسيا اليوم كواحدة من أكثر بلدان العالم تطورا من الناحية العلمية، وخصوصا أنها تعد رائدة في مجال الصناعات الفضائية، وتعتمد عليها العديد من البلدان، بما فيها الولايات المتحدة للحصول على محركات الصواريخ الفضائية.

كما تع روسيا واحدة من أشهر البلدان المتقدمة في مجال البرمجة وعلم الحاسوب اليوم، فضلا عن أنها تطور قدراتها في مجال الذكاء الصناعي باستمرار، واستعرضت في العامين الأخيرين العديد من التقنيات الجديدة والآليات المزودة بقدرات القيادة الذاتية، والتي ستشكل محور النقل البري والأرضي في المستقبل.

المصدر: وكالات