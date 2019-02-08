تطور جديد في واقعة العنصرية ضد صلاح (فيديو)

سلم وست هام يونايتد أدلته للشرطة البريطانية بعد استكمال تحقيق في واقعة عنصرية تعرض لها المصري محمد صلاح نجم ليفربول، خلال مباراة الفريقين في الدوري الإنجليزي الاثنين الماضي.

وقال وست هام في بيان نشره اليوم: "بعد تحقيق شامل وفوري عقب الاعتداء العنصري، الذي تعرض له مهاجم ليفربول محمد صلاح مساء الاثنين، يستطيع وست هام يونايتد أن يؤكد أنه سلم الأدلة إلى شرطة لندن".

وأضاف البيان أن "النادي واضح في موقفه بشكل لا لبس فيه، بأن هجوما كهذا لن يتم التسامح معه وأنه لا مكان لهذا النمط من السلوك".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خلال الأيام الأخيرة، فيديو يظهر توجيه أحد جماهير وستهام، إهانات عنصرية إلى اللاعب المصري الدولي (26 عاما)، بينما كان الأخير ينفذ ضربة ركنية.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

المصدر: وكالات