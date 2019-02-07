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شاهد.. غاميرو ينقذ خفافيش فالنسيا من الهزيمة بهدف قاتل

الرياضة

شاهد.. غاميرو ينقذ خفافيش فالنسيا من الهزيمة بهدف قاتل
Reuters
صورة من الأرشيف
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نجا فريق فالنسيا من الهزيمة أمام مضيفه ريال بيتيس، في الوقت القاتل من زمن اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس، وذلك في ذهاب الدور قبل النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض بهدفين متتاليين عبر كل من، لورينزو مورن، وسانشيز خواكين، في الدقيقتين (45، 54) على الترتيب. وقلص الجناح الروسي دينيس تشيريشيف الفارق لفالنسيا في الدقيقة 70، ومن ثم اقتنص زميله المهاجم الفرنسي كيفن غاميرو هدف التعادل لفريقه، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الأربعاء 27 فبراير الجاري، على ملعب "ميستايا"، في مدينة فالنسيا.

المصدر: "silatv"

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