رسميا.. القطري الخليفي عضوا في اللجنة التنفيذية لـ"اليويفا"

اختير القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ممثلا للأندية الأوروبية في اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري لكرة القدم "اليويفا"، في اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

وقال الخليفي عقب نيله هذا المنصب: "أود أن أشكر زملائي وجميع من وثق في ومنحني هذا الدور في اللجنة التنفيذية.. أنا فخور بكوني فردا من هذه العائلة وحصولي على هذه المكانة".

وبات الخليفي بذلك أول شخص غير أوروبي يدخل اللجنة التنفيذية للـ"اليويفا".

It’s #UEFACongress day! The main hall inside the Roma Cavalieri Hotel is ready to receive representatives from all 55 of our national associations! pic.twitter.com/LeBvV0a56A — #UEFACongress (@UEFA) 7 февраля 2019 г.

وكان الخليفي (45 عاما)، الذي يرأس أيضا مجموعة "بي إن" الإعلامية، والاتحاد القطري للتنس، قد انتخب أواخر يناير كممثل للأندية من قبل رابطة الأندية الأوروبية التي يرأسها رئيس يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي.

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وكان على هذا الاختيار أن ينال المصادقة رسميا من كونغرس اليويفا، وهو ما تم اليوم. وسيخلف في هذا المنصب المدير العام السابق لآرسنال الإنجليزي، إيفان غازيديس، الذي انتقل إلى نادي ميلان الإيطالي.

المصدر: وكالات