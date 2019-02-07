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رسميا.. القطري الخليفي عضوا في اللجنة التنفيذية لـ"اليويفا"

الرياضة

رسميا.. القطري الخليفي عضوا في اللجنة التنفيذية لـ
AFP Valery HACHE
رسميا.. القطري الخليفي عضوا في اللجنة التنفيذية لـ"اليويفا"
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اختير القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، ممثلا للأندية الأوروبية في اللجنة التنفيذية بالاتحاد القاري لكرة القدم "اليويفا"، في اجتماع الجمعية العمومية اليوم.

وقال الخليفي عقب نيله هذا المنصب: "أود أن أشكر زملائي وجميع من وثق في ومنحني هذا الدور في اللجنة التنفيذية.. أنا فخور بكوني فردا من هذه العائلة وحصولي على هذه المكانة".

وبات الخليفي بذلك أول شخص غير أوروبي يدخل اللجنة التنفيذية للـ"اليويفا".

وكان الخليفي (45 عاما)، الذي يرأس أيضا مجموعة "بي إن" الإعلامية، والاتحاد القطري للتنس، قد انتخب أواخر يناير كممثل للأندية من قبل رابطة الأندية الأوروبية التي يرأسها رئيس يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي.

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وكان على هذا الاختيار أن ينال المصادقة رسميا من كونغرس اليويفا، وهو ما تم اليوم. وسيخلف في هذا المنصب المدير العام السابق لآرسنال الإنجليزي، إيفان غازيديس، الذي انتقل إلى نادي ميلان الإيطالي.

المصدر: وكالات

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