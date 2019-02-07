إعادة انتخاب تشيفرين رئيسا للاتحاد الأوروبي

أعيد اليوم انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفرين بالتزكية رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، خلال مؤتمر للهيئة القارية عقد في روما.

وكان تشيفرين (51 عاما) المرشح الوحيد للمنصب، وسيبقى فيه بعدما انتخب لتوليه في المرة الأولى في سبتمبر 2016 بدلا من الفرنسي ميشيل بلاتيني، الذي يكمل في أكتوبر المقبل، عقوبة إيقافه أربعة أعوام عن مزاولة أي نشاط كروي في شبهة رشوة تلقاها من الرئيس السابق للاتحاد الدولي (فيفا)، السويسري جوزيف بلاتر.

Aleksander Čeferin has been formally re-elected as UEFA President for a new term (2019-2023). Congratulations, Mr Čeferin! #UEFACongresspic.twitter.com/5OjI6ReCuI — #UEFACongress (@UEFA) 7 февраля 2019 г.

وقال تشيفرين بعد إعادة انتخابه "أنا فخور"، متوجها بالشكر إلى الأعضاء الـ55 للاتحاد القاري.

وأشار المحامي السلوفيني، الذي تولى سابقا رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده، إلى أنه سيخوض غمار ولايته الثانية بشكوك أقل من ذي قبل، محذرا في الوقت ذاته "من أن أخطر ما يمكن أن نقوم به هو الركون إلى إنجازاتنا والتمتع بالوقت الحالي".

المصدر: أ ف ب