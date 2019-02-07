سان جيرمان يتلقى أنباء سيئة قبيل مواجهة مانشستر

تلقى باريس سان جيرمان أنباء سيئة، بعد تجدد إصابة لاعب خط وسطه، الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وغاب فيراتي (26 عاما) عن مواجهة فريقه أمس أمام مضيفه فيلفرانش، في دور الـ16 لكأس فرنسا (3-0)، وعلق الألماني توماس توخيل المدير الفني للـ"البي إس جي" عن هذا الغياب قائلا: "ماركو لم يتمكن من إكمال التمرين الثلاثاء الماضي، وواجه بعض الصعوبات.. لا بد لي من الانتظار لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يلعب ضد بوردو في الدوري الفرنسي.. لديه مشكلة جديدة، لكنني أعرف القليل حتى الآن".

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وبات فيراتي، الذي تعافى مؤخرا من إصابة في التواء في الكاحل الأيمن، مهددا بالغياب عن مباراة سان جيرمان ومضيفه مانشستر يونايتد، الثلاثاء المقبل، في إطار ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتأكد في وقت سابق غياب نجم الفريق الباريسي، الدولي البرازيلي نيمار عن مواجهة مانشستر بسبب الإصابة، مما سيجعل مهمة الفريق في تجاوز "الشياطين الحمر"، ومواصلة مشوار البحث عن التتويج بـ"التشامبيونز ليغ" للمرة الأولى أمرا صعبا ومعقدا.

المصدر: matchtv.ru