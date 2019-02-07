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بعد تتويجه بكأس آسيا.. قفزة تاريخية لمنتخب قطر في تصنيف "الفيفا"

الرياضة

بعد تتويجه بكأس آسيا.. قفزة تاريخية لمنتخب قطر في تصنيف
Reuters
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أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي شهد قفزة كبيرة للمنتخب القطري المتوج بلقب بطولة أمم آسيا الأخيرة "الإمارات 2019".

وتقدم العنابي 38 مركزا دفعة واحدة، حيث صعد من المركز الـ93 الذي احتله في تصنيف شهر ديسمبر، إلى المرتبة الـ55 عالميا في شهر يناير، ليحقق قفزة تاريخية، جعلته يتصدر تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا.

RT

واحتل المنتخب التونسي صدارة المنتخبات العربية بشكل عام، بحلوله في المركز 28 عالميا، متبوعا بالمغرب (43 عالميا)، ثم قطر، ومصر (57 عالميا)، والإمارات (67 عالميا)، والجزائر (69 عالميا)، والسعودية (70 عالميا)، والعراق (80 عالميا)، وسوريا (83 عالميا)، ولبنان (85 عالميا).

على الصعيد العالمي لم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى، حيث حافظت بلجيكا على صدارتها بفارق نقطة واحدة فقط أمام فرنسا، بطلة العالم، وبقيت البرازيل في المركز الثالث، وكرواتيا في الرابع، ثم إنجلترا في المرتبة الخامسة، وحلت البرتغال سادسة، وأوروغواي سابعة، وسويسرا ثامنة، ثم إسبانيا تاسعة، والدنمارك عاشرة.

المصدر: وكالات

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