بعد تتويجه بكأس آسيا.. قفزة تاريخية لمنتخب قطر في تصنيف "الفيفا"

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي شهد قفزة كبيرة للمنتخب القطري المتوج بلقب بطولة أمم آسيا الأخيرة "الإمارات 2019".

وتقدم العنابي 38 مركزا دفعة واحدة، حيث صعد من المركز الـ93 الذي احتله في تصنيف شهر ديسمبر، إلى المرتبة الـ55 عالميا في شهر يناير، ليحقق قفزة تاريخية، جعلته يتصدر تصنيف المنتخبات العربية في قارة آسيا.

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تصنيف FIFA العالمي:

أكبر عدد من المباريات ⬅️ قطر🇶🇦⬅️ 1⃣1⃣ مباراة

أكبر قفزة في عدد النقاط المكتسبة ⬅️ قطر🇶🇦 ⬅️ + 140 نقطة

أكبر قفزة في عدد المراكز ⬅️ قطر 🇶🇦⬅️ 38 مركز 🆙

🇶🇦🏆 العنابي ارتقى إلى المركز 5⃣5⃣ وأصبح الأول عربياً على منتخبات آسيا@QFApic.twitter.com/hUECbaKG6P — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 7 февраля 2019 г.

واحتل المنتخب التونسي صدارة المنتخبات العربية بشكل عام، بحلوله في المركز 28 عالميا، متبوعا بالمغرب (43 عالميا)، ثم قطر، ومصر (57 عالميا)، والإمارات (67 عالميا)، والجزائر (69 عالميا)، والسعودية (70 عالميا)، والعراق (80 عالميا)، وسوريا (83 عالميا)، ولبنان (85 عالميا).

تصنيف FIFA العالمي:

🇧🇪 بلجيكا احتفظت بموقعها في الصدارة 🔝 ولا تغيير على العشرة 🔟 الكبار، تقدم لمنتخبات آسيا بعد البطولة القارية، ومنتخب عربي حقق قفزة كبيرة 📈 يمكنكم تخمينه بكل تأكيد!

تعرفوا على الترتيب الجديد لمنتخباتكم المفضلة 👈 https://t.co/1Z8GinEQCipic.twitter.com/UgpJ73nBkA — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) 7 февраля 2019 г.

على الصعيد العالمي لم يطرأ أي تغيير على المراكز العشرة الأولى، حيث حافظت بلجيكا على صدارتها بفارق نقطة واحدة فقط أمام فرنسا، بطلة العالم، وبقيت البرازيل في المركز الثالث، وكرواتيا في الرابع، ثم إنجلترا في المرتبة الخامسة، وحلت البرتغال سادسة، وأوروغواي سابعة، وسويسرا ثامنة، ثم إسبانيا تاسعة، والدنمارك عاشرة.

المصدر: وكالات