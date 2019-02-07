مورينيو يبدأ مفاوضات للعودة لفريقه السابق

كشفت وسائل إعلام إيطالية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال مؤخرا من تدريب مانشستر يونايتد، في طريقه للعودة للإشراف على إنتر ميلان لفترة ثانية.

وذكرت صحيفة "Football Italia" أن المدرب البرتغالي سيبدأ اليوم، مفاوضات مع بيبي ماروتا، مدير إنتر، لتولي مسؤولية تدريب "النيراتزوري" مجددا.

وبحسب المصدر، فإن إدارة إنتر تنظر في تعيين مورينيو على رأس الإدارة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

وسبق لمورينيو الإشراف على إنتر ميلان ما بين 2008 و2010، وقاده للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولقبي دوري وكأس إيطاليا، ثم رحل لريال مدريد.

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ويمر إنتر بفترة عصيبة في الموسم الحالي، وتعرض لعدة انتكاسات محليا وقاريا، ويحتل الفريق المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بفارق 20 نقطة كاملة عن المتصدر يوفنتوس.

المصدر: matchtv.ru