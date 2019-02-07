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معلق رياضي يخطف الأضواء في مباراة للناشئين

الرياضة

معلق رياضي يخطف الأضواء في مباراة للناشئين
@simonhfootball/tWITTER.COM
معلق رياضي يخطف الأضواء في مباراة للناشئين
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عادة ما تتجه الأنظار إلى اللاعبين في مباريات كرة القدم، فيما يكتفي المعلق الرياضي بوصف مجرياتها وأطوارها، ولكن في لقاء البرازيل وفنزويلا ارتأى المعلق أن يخطف الأضواء من الجميع.

وانفعل معلق مواجهة البرازيل وفنزويلا، التي تدخل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لكوبا أمريكا لأقل من 20 عاما، بشكل غريب مع إحدى الهجمات المرتدة، حيث أصدر صوتا يشبه صوت الدراجة النارية، خلال تعليقه على انطلاقه أحد المهاجمين الفنزويليين بالكرة من وسط الملعب، وظل المعلق يصدر هذا الصوت حتى نهاية الهجمة.

ولسوء حظ المعلق، الذي يبدو من محبي المنتخب الفنزويلي، فإن الهجمة لم يكتب لها النجاح، فبعد أن رواغ المهاجم الفنزويلي دفاع البرازيل، سدد كرة قوية بيسراه، تصدى لها حارس منتخب "السيليساو" ببراعة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة، انتهت بفوز فنزويلا بهدفين دون رد.

المصدر: تويتر

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