كلاسيكو الأرض.. راموس يدخل التاريخ وعقدة ميسي مستمرة

دخل الإسباني سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، تاريخ مباريات الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة، لكن من الباب الخلفي، إذ بات أكثر اللاعبين في تاريخ هذه المواجهة حصولا على البطاقات الملونة.

وأشهر الحكم أنطونيو ميغيل، الذي قاد مباراة الكلاسيكو أمس بين الغريمين في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (1-1)، بطاقة صفراء في وجه راموس، في الدقيقة العاشرة، وهي البطاقة رقم 23 للدولي الإسباني في مواجهات الكلاسيكو، ليصبح بذلك أكثر اللاعبين حصولا على البطاقات الملونة في تاريخ هذه المواجهة.

عقدة ميسي مستمرة أمام الريال

لم يتمكن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة من تسجيل أول أهدافه في شباك الريال، في مسابقة الكأس في مباراته السابعة، ولكنه سيحظى بفرصة ثانية بعد أسبوعين، لفك هذه العقدة عندما يلتقي الفريقان مجددا في مباراة العودة في مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن راموس خاض أمس مباراته رقم الـ40 في الكلاسيكو، وبات على بعد 4 مباريات فقط للتربع على عرش قائمة أكثر اللاعبين خوضا لمباريات الكلاسيكو عبر التاريخ.

المصدر: وكالات