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باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن لقب بطل كأس فرنسا

الرياضة

باريس سان جيرمان يواصل حملة الدفاع عن لقب بطل كأس فرنسا
Globallookpress
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تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الثمانية لمسابقة كأس فرنسا لكرة القدم، على حساب مضيفه المتواضع فيلفرانش، إثر فوزه عليه (3-0)، بعد تمديد المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

وسجل ثلاثية باريس سان جيرمان كل من، الألماني جوليان دراكسلر، وموسى ديابي، والمهاجم الأوروغوياني دينسون كافاني، في الدقائق (102، 113، 119) على الترتيب.

المصدر: "sportbox.ru" 

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