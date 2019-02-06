بايرن ميونيخ يكمل عقد دور الثمانية لكأس ألمانيا

أكمل بايرن ميونيخ عقد الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم، على حساب مضيفه هيرتا برلين، إثر فوزه عليه (3-2) بعد تمديد المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء.

فاجأ مدافع هيرتا برلين، ماكسيميليان ميتلشتيت، الضيوف، بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة بداية اللقاء.

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ورد لاعب خط الوسط البافاري، سيرج جنابري، بهدفين متتاليين لفريقه، في الدقيقتين (7، و49).

وأدرك المهاجم دافي سيلكه التعادل لأصحاب الأرض، عند الدقيقة 67، ومن ثم اقتنص الفرنسي كينغسيلي كومان، هدف الفوز للديناصور البافاري، في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الإضافي الأول.

وأصبح بايرن ميونيخ بذلك آخر الأندية المتأهلة إلى دور الثمانية لكأس ألمانيا، وهي: هامبورغ، هايدنهايم، بادربورن، فيردر بريمن، أوجسبورغ، لايبزيغ، وشالكه.

المصدر: "sportbox.ru"