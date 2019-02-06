مانشستر سيتي يزيح ليفربول من صدارة البريمير ليغ

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من ليفربول، ولو مؤقتا، عقب فوزه على مضيفه إيفرتون، اليوم الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة الـ 27 للبريمير ليغ.

ويدين السيتي بالفضل في انتصاره الثمين لمدافعه الفرنسي، إيميريك لابورت، الذي احرز الهدف الأول لفريقه، في نهاية الشوط الأول. واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة السابعة المحتسبة بدلا من الوقت الضائع للقاء، عندما سجل المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس هدف الأمان الثاني للضيوف، على ملعب "جوديسون بارك"، في مدينة ليفربول.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز، إلى 62 نقطة، وارتقى إلى صدارة الدوري، متجاوزا بفارق الأهداف فريق ليفربول، الذي لعب مباراة أقل.

بينما توقف رصيد إيفرتون عند 33 نقطة، ويشغل المرتبة التاسعة، حتى الآن، على سلم ترتيب البريمير ليغ.

المصدر: وكالات