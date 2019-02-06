نانت يطالب بقيمة صفقة انتقال المفقود سالا

طالب نادي نانت الفرنسي لكرة القدم، فريق كارديف سيتي الويلزي، بدفع قيمة صفقة انتقال المهاجم الأرجنتيني إيمليانو سالا، المفقود منذ الشهر الماضي، خلال رحلته من فرنسا إلى كارديف.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" أن نادي نانت طالب بالحصول على 15 مليون إسترليني، نظير انتقال اللاعب، وفقا للعقد الموقع بين الطرفين.

Nantes have demanded payment from Cardiff City over the £15m transfer of Emiliano Sala https://t.co/9FztwhgegGpic.twitter.com/tqChJDQ0ec — BBC Sport (@BBCSport) 6 февраля 2019 г.

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وكان كارديف سيتي قد أجل تسليم الدفعة الأولى من العقد، حتى الحصول على باقي المستندات بانتقال اللاعب.

واختفت الطائرة التي كانت تقل سالا، بعد توقيعه عقد الانتقال إلى كارديف سيتي، من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي، في 21 يناير الماضي.

وأعلن المكتب البريطاني للتحقيق في الحوادث الجوية، يوم الاثنين الماضي، أنه تم رصد جثة تحت الماء بين حطام الطائرة التي كانت تقل اللاعب الأرجنتيني والطيار ديفيد إيبوتسون، بين مدينتي نانت الفرنسية وكارديف البريطانية، في بحر المانش.

المصدر: وكالات