نجم ريال مدريد يعلن موعد زفافه من أم أبنائه الثلاثة
أعلن النجم الإسباني قائد ريال مدريد سيرجيوراموس عن تفاصيل حفل زفافه المنتظر من صديقته الإعلامية بيلار روبيو وأم أطفاله الثلاثة، بعد علاقة نشأت منذ 2012.
وذكرت صحيفة "the sun" الإنجليزية أن حفل الزفاف سيكون في الـ15 من يونيو المقبل في إشبيلية، مسقط رأس قائد ريال مدريد البالغ من العمر 32 عاما
وتتوقع وسائل الإعلام أن يكون الاحتفال وعقد القران في كاتدرائية إشبيلية.
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Sois el motor de mi vida. Por vosotros lucho cada día por ser mejor. Con vosotros vivo una vida plena y feliz. Os dedico cada éxito, porque el éxito es vuestro. You are the force that drives my life. It's all of you that make me strive to be better every day. You make my life complete and happy. I dedicate every success to you, because that success is yours. @pilarrubio_oficial #PasiónPorMiFamilia
وقال راموس مازحا الذي تخلى عن نادي إشبيلية للانضمام إلى ريال مدريد عام 2005 عندما كان في الـ19 من عمره بعد أن تم الكشف عن موقع حفل الزفاف: "لقد قررنا الزواج في إشبيلية لأننا كنا في مدريد منذ فترة طويلة، وهذا يعني أنه سيحضر حفل الزفاف عدد أقل".
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No hay #TheBest sin #MyBest. La mejor del mundo, la mujer que hace mi vida completa y le da sentido a cada minuto sobre el campo y fuera de él. Gracias, mi amor @Pilarrubio_oficial. Te quiero. There is no #TheBest without #MyBest. The best in the world; the woman who makes my life complete and gives meaning to every minute on and off the pitch. Thank you, my love #PilarRubio. ILY
وسيطلب الثنائي من جميع المدعوين لحفل الزفاف ترك الكاميرات والهواتف في الخارج، للحفاظ على خصوصية الاحتفالية التي لم يتم الكشف عن مكانها في إشبيلية حتى الآن.
وسيتمكن الضيوف من التصرف بحرية في الاحتفال دون أي قيود تتعلق بالتصوير والنشر في الإعلام.
وتبلغ بيلار من العمر 40 عاما، واختيرت كأكثر النساء جاذبية في العالم من قبل مجلة "FHM" الإسبانية عامي 2008 و2009.
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Mi amor está de estreno. Aunque en la música no te haga mucho caso 😜, yo no me lo pierdo, cariño. Un blog imprescindible de moda, estilo de vida, ocio, cultura... de mi amor @pilarrubio_oficial ¡Enhorabuena, porque una vez más alcanzas la meta que te propones! TQ 💜❤💜❤ ☝️Link en la bio
ورغم أنها تكبر راموس بـ8 سنوات، إلا أن الثنائي ظل بعيدا عن الشائعات والخلافات وتظهر علاقتهما دائما في الإعلام مثالية.
وألمحت بيلار إلى أن الحفل ستحييه مغنية مشهورة لكنها لم تكشف هويتها لوسائل الإعلام.
المصدر: the sun