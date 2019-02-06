نجم ريال مدريد يعلن موعد زفافه من أم أبنائه الثلاثة

أعلن النجم الإسباني قائد ريال مدريد سيرجيوراموس عن تفاصيل حفل زفافه المنتظر من صديقته الإعلامية بيلار روبيو وأم أطفاله الثلاثة، بعد علاقة نشأت منذ 2012.

وذكرت صحيفة "the sun" الإنجليزية أن حفل الزفاف سيكون في الـ15 من يونيو المقبل في إشبيلية، مسقط رأس قائد ريال مدريد البالغ من العمر 32 عاما

وتتوقع وسائل الإعلام أن يكون الاحتفال وعقد القران في كاتدرائية إشبيلية.

وقال راموس مازحا الذي تخلى عن نادي إشبيلية للانضمام إلى ريال مدريد عام 2005 عندما كان في الـ19 من عمره بعد أن تم الكشف عن موقع حفل الزفاف: "لقد قررنا الزواج في إشبيلية لأننا كنا في مدريد منذ فترة طويلة، وهذا يعني أنه سيحضر حفل الزفاف عدد أقل".

وسيطلب الثنائي من جميع المدعوين لحفل الزفاف ترك الكاميرات والهواتف في الخارج، للحفاظ على خصوصية الاحتفالية التي لم يتم الكشف عن مكانها في إشبيلية حتى الآن.

وسيتمكن الضيوف من التصرف بحرية في الاحتفال دون أي قيود تتعلق بالتصوير والنشر في الإعلام.

وتبلغ بيلار من العمر 40 عاما، واختيرت كأكثر النساء جاذبية في العالم من قبل مجلة "FHM" الإسبانية عامي 2008 و2009.

ورغم أنها تكبر راموس بـ8 سنوات، إلا أن الثنائي ظل بعيدا عن الشائعات والخلافات وتظهر علاقتهما دائما في الإعلام مثالية.

وألمحت بيلار إلى أن الحفل ستحييه مغنية مشهورة لكنها لم تكشف هويتها لوسائل الإعلام.

المصدر: the sun