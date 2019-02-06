 
مباشر
عاجل
ظريف لـRT: سنبحث في قمة سوتشي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

بالفيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده
instagram\cristiano
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf87

في الوقت الذي انتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي احتفالات صاخبة بمناسبة عيد ميلاده الـ34 الثلاثاء، فضل رونالدو قضاء أمسيته مع عائلته وبين أطفاله.

ويحرص النجم البرتغالي على استغلال كل الفرص المتاحة من أجل تنمية المواهب الكروية لدى أبنائه.

 ونشرت خطيبة رونالدو جورجينا رودريغز فيديو يظهر فيه النجم البرتغالي يلاعب طفله ماثيو الذي يبلغ عامين فقط، ليتحول الأمر لحصة تدريبية لتعلم مهارات ركل الكرة.

ولدى رونالدو أربعة أطفال هم: جونيور 8 سنوات، والتوأم إيفا وماثيو سنتان، وألانا مارتين عام واحد.

وسبق أن لفت جونيور الأنظار بعدما تطور مستواه مؤخرا، ليكون هداف فريق الأشبال ليوفنتوس، مثلما يفعل والده رونالدو مع الفريق الأول مع أول موسم له، منذ انضمامه خلال الانتقالات الصيفية قادما من ريال مدريد.

المصدر: انستغرام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بماذا تنبأ بيل غيتس قبل 20 عاما وأصبح اليوم حقيقة؟