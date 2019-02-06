بالفيديو.. رونالدو يفاجئ متابعيه باحتفالات عيد ميلاده

في الوقت الذي انتظر عشاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي احتفالات صاخبة بمناسبة عيد ميلاده الـ34 الثلاثاء، فضل رونالدو قضاء أمسيته مع عائلته وبين أطفاله.

ويحرص النجم البرتغالي على استغلال كل الفرص المتاحة من أجل تنمية المواهب الكروية لدى أبنائه.

ونشرت خطيبة رونالدو جورجينا رودريغز فيديو يظهر فيه النجم البرتغالي يلاعب طفله ماثيو الذي يبلغ عامين فقط، ليتحول الأمر لحصة تدريبية لتعلم مهارات ركل الكرة.

ولدى رونالدو أربعة أطفال هم: جونيور 8 سنوات، والتوأم إيفا وماثيو سنتان، وألانا مارتين عام واحد.

وسبق أن لفت جونيور الأنظار بعدما تطور مستواه مؤخرا، ليكون هداف فريق الأشبال ليوفنتوس، مثلما يفعل والده رونالدو مع الفريق الأول مع أول موسم له، منذ انضمامه خلال الانتقالات الصيفية قادما من ريال مدريد.

المصدر: انستغرام