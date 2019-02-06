لوغينوف يهدي ميدالية تاريخية لروسيا في كأس العالم للتزلج على الجليد

منح المتزلج دميتري لوغينوف ميدالية ذهبية تاريخية لروسيا في بطولة كأس العالم للتزلج على الجليد (snowboarding) والتعرج المتوازي الحر، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تتويج البطل الروسي (19 عاما) بعد تفوقه في النهائي على الإيطالي رولاند فشنالير، الذي تم استبعاده خلال السباق.

AFP

وهذه أول ميدالية ذهبية في تاريخ روسيا في بطولة كأس العالم لهذا النوع من الرياضة.

المصدر: tvzvezda.ru