بالفيديو.. حارس مرمى نيوبورت يتخلى عن احتفالات فريقه

تأهل نيوبورت كاونتي من الدرجة الثالثة لمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري في ثمن نهائي كأس إنجلترا بفوزه الثلاثاء على ميدلزبره بالدرجة الأولى 2-0 في مباراة معادة من الدور الرابع.

وتفاجأ الجميع بمغادرة حارس مرمى الفريق الفائز جو داي، أرض الملعب مسرعا، فور انطلاق صافرة حكم اللقاء معلنا نهاية المباراة.

وكشفت صحيفة "the sun" الإنجليزية، أن زوجة الحارس دخلت المشفى لولادة توأمهما، وحاول داي اللحاق بها.

"He said gaffer, thank you so much, can I go please?"



Newport County goalkeeper Joe Day cut his celebrations short as his wife went into labour during the game!



Now that is dedication to the cause 👊 #DontMugOffTheCuppic.twitter.com/rotTqYtjAR — Football on BT Sport (@btsportfootball) ٥ فبراير ٢٠١٩

وكان الحارس البالغ 28 عاما قد أطفأ هاتفه المحمول قبل انطلاق المواجهة، ليحافظ على تركيزه، والذي ترجمه بنظافة شباكه في المباراة المؤهلة لثمن نهائي كأس إنجلترا.

وسجل هدفي نيوبورت كاونتي كل من روبي ويلموت، عند الدقيقة 47 وبادريغ أموند، في الدقيقة السابعة والستين.

المصدر: The sun