 
مباشر
عاجل
ظريف لـRT: سنبحث في قمة سوتشي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

بالفيديو.. حارس مرمى نيوبورت يتخلى عن احتفالات فريقه

الرياضة

بالفيديو.. حارس مرمى نيوبورت يتخلى عن احتفالات فريقه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf7q

تأهل نيوبورت كاونتي من الدرجة الثالثة لمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري في ثمن نهائي كأس إنجلترا بفوزه الثلاثاء على ميدلزبره بالدرجة الأولى 2-0 في مباراة معادة من الدور الرابع.

وتفاجأ الجميع بمغادرة حارس مرمى الفريق الفائز جو داي، أرض الملعب مسرعا، فور انطلاق صافرة حكم اللقاء معلنا نهاية المباراة.

وكشفت صحيفة "the sun" الإنجليزية، أن زوجة الحارس دخلت المشفى لولادة توأمهما، وحاول داي اللحاق بها.

وكان الحارس البالغ 28 عاما قد أطفأ هاتفه المحمول قبل انطلاق المواجهة، ليحافظ على تركيزه، والذي ترجمه بنظافة شباكه في المباراة المؤهلة لثمن نهائي كأس إنجلترا.

وسجل هدفي نيوبورت كاونتي كل من روبي ويلموت، عند الدقيقة 47 وبادريغ أموند، في الدقيقة السابعة والستين.

المصدر: The sun

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بماذا تنبأ بيل غيتس قبل 20 عاما وأصبح اليوم حقيقة؟