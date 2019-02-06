برشلونة يحسم قرار مشاركة ميسي في الكلاسيكو

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق لمواجهة ريال مدريد اليوم في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وشهدت القائمة دخول نجم الفريق ليونيل ميسي بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مواجهة فالنسيا الأخيرة في الليغا، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما.

بالمقابل افتقدت القائمة عثمان ديمبيليه جناح الفريق لعدم جاهزيته بشكل كامل، على أن يعود للمشاركة مع الفريق في المباراة المقبلة ضد أتلتيك بيلباو.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ميسي سيشارك كأساسي في المباراة التي ينتظرها عشاقه ومشجعو الفريق الكتالوني أم سيبقى على دكة البدلاء.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيغن - إيناكي بينيا.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمون لونغليه - جيسون موريو - جوردي ألبا - سيرخي روبرتو - توماس فيرمايلين.

خط الوسط: إيفان راكيتيتش - سيرخيو بوسكيتس - أرتور ميلو - كارلس ألينيا - أرتورو فيدال.

خط الهجوم: لويس سواريز- فيليبي كوتينيو - ليونيل ميسي - مالكوم - كيفن برينس بواتينغ.

المصدر: تويتر برشلونة