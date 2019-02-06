مدرب منتخب قطر: فوز "العنابي" بكأس آسيا لم يكن "معجزة"

رفض الإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر اعتبار تتويج "العنابي" بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه "معجزة"، مشيرا إلى أن اللقب جاء ثمرة تخطيط طويل وجهد كبير منذ عدة سنوات.

وقال سانشيز في تصريح لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا أعتقد أن التتويج باللقب يمكن اعتباره معجزة. كنا نثق في قدرة اللاعبين على أن يصبحوا أبطالا للقارة. لم تكن معجزة لكن الطريق كان شاقا للغاية".

وأشار المدرب الإسباني إلى أن الفوز على السعودية وانتزاع صدارة المجموعة أعطى دفعة معنوية هائلة للاعبين لإكمال المسار، مضيفا: "كان الجميع يتحدث عن هذه المواجهة قبل البطولة وسط هذا التوتر السياسي. حققنا أول فوز أمام أول مرشح للقب نواجهه وارتفعت المعنويات بشدة بعد هذا الانتصار".

وعن مباراة اليابان في النهائي قال سانشيز: "لم يكن هناك أي استعداد خاص لمباراة اليابان، حاولنا فقط تجنب الإفراط في الفرحة بالوصول للنهائي".

يذكر أن المنتخب القطري توج الجمعة الماضي بلقب بطولة كأس آسيا التي استضافتها الإمارات، للمرة الأولى في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الياباني بثلاثة أهداف لهدف.

المصدر: وكالات