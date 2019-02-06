السفارة الإماراتية تكشف معطيات جديدة حول المشجع البريطاني

كشفت السفارة الإماراتية في لندن عن معطيات جديدة حول المواطن البريطاني أحمد علي عيسى الذي ادعت وسائل الإعلام أنه محتجز في الإمارات لارتدائه قميص منتخب قطر خلال بطولة كأس آسيا 2019.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي في تويتر: "علي عيسى أحمد اشتكى للشرطة مما قال إنه اعتداء مشجعين عليه لأنه ارتدى قميص منتخب قطر، لكن التقرير الطبي أظهر أن الجروح التي أصيب بها كان هو السبب بها وقد أقر بذلك فيما بعد".

وتابع البيان: "في 24 يناير، وجهت إلى أحمد تهمة الإدلاء بتصريحات زائفة وإهدار وقت الشرطة بتقديم تقرير كاذب، وهو عمل غير قانوني في أي بلد".

ونقلت السفارة عن مسؤول إماراتي: "لقد تم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.. السيد أحمد يتكلم العربية ويفهم تماما الوضع الذي وضع نفسه فيه.. لم يتم إلقاء القبض عليه بشكل قاطع بسبب ارتدائه قميص منتخب قطر.. إنه مثال على شخص يسعى للحصول على اهتمام وسائل الإعلام ويضيع وقت الشرطة".





A statement by UAE Embassy on Ahmed Ali Issa case pic.twitter.com/BUTzUjBEJx — UAE Embassy UK (@UAEEmbassyUK) February 5, 2019

وجاء رد السفارة الإماراتية بعدما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أمس، أن سلطات الإمارات ألقت القبض على علي عيسى أحمد، بسبب ارتدائه قميصا لمنتخب العنابي خلال بطولة كأس أمم آسيا الأخيرة التي استضافتها الإمارات.

المصدر: تويتر