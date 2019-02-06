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بنعطية: فضلت قطر على مانشستر يونايتد من أجل الإسلام

الرياضة

بنعطية: فضلت قطر على مانشستر يونايتد من أجل الإسلام
@DuhailSC/Twitter.com
بنعطية: فضلت قطر على مانشستر يونايتد من أجل الإسلام
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دافع النجم المغربي مهدي بنعطية عن قراره الرحيل عن يوفنتوس الإيطالي والانتقال إلى الدحيل القطري، رغم رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد معه.

وقال قائد "أسود الأطلس" خلال تقديمه أمس لاعبا جديدا في صفوف الدحيل: "لقد لعبت مع العديد من الأندية الأوروبية، بايرن ميونيخ، روما، يوفنتوس، وحققت برفقتها العديد من الألقاب والبطولات... أما الآن فأهدافي مختلفة، إذ أطمح إلى التتويج باللقب الآسيوي مع الدحيل... الفريق يتوفر على مدرب كبير، وقام بتعاقدات مهمة خلال الميركاتو، وبوجود اللاعبين الحاليين، ستكون المجموعة قادرة على النجاح في دوري أبطال آسيا".

وتحدث بنعطية عن ردود الفعل بعد رفضه عرض مانشستر يونايتد وقبوله بعرض الدحيل مما قد يفتح الباب عن إمكانية استبعاده من المنتخب المغربي، بسبب قرار مدرب أسود الأطلس عدم استدعاء اللاعبين من الدوريات الخليجية، وقال: "تعرضت لانتقادات من قبل النقاد المغاربة، لكن على الجميع احترام قراري لأنه الأفضل بالنسبة لي ولعائلتي الصغيرة، خصوصا أنني أريد أن ينشأ أطفالي في أجواء إسلامية. وقد كان بإمكاني الانتقال إلى أندية من الإمارات أو السعودية، لكنني فضلت قطر".

وأوضح صاحب الـ31 عاما أن الفرنسي هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي يعرفه جيدا، وإن رأى أنه لا يستحق التواجد مع المنتخب سيحترم قراره، مضيفا أن هناك العديد من اللاعبين المغاربة الذين لعبوا مع "الأسود"، رغم دفاعهم عن ألوان أندية خليجية.

المصدر: وكالات

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